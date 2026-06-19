Hakkari Valiliği tarafından sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Yüksekova ilçesinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Şırnak'a sevk etmeyi planlayan şahıslar, güvenlik güçlerinin denetimlerinden kaçabilmek amacıyla birbirlerini kontrollü şekilde takip eden iki araç kullandı. Sürekli iletişim halinde hareket eden ve polis uygulama noktalarını aşmaya çalışan araçlar, ekiplerin dikkatli çalışması sonucu takibe alındı.

Gerçekleştirilen operasyonda aralıksız takip edilen iki araç durdurulurken, araçlarda bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin naklini sağlamak amacıyla koordineli şekilde hareket ettikleri belirlenen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.