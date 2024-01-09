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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Hakkari'de kayak merkezi sayesinde kayağa olan ilginin arttığını belirterek, "İl Müdürümüzün de verdiği bilgiye istinaden Kayak Milli Takımı'mızın yüzde 30'unu Hakkarili sporcular oluşturuyor. Bu da önemli bir veri. Gençlerimiz önemli başarılara imza atıyor." dedi.

Eminoğlu, Hakkari'deki spor tesisi yatırımları ve Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda yapılan yatırımlarla kentin geliştiğini, birçok başarılı sporcunun yetiştiğini söyledi.

Hakkari'nin sporun ve gençlerin şehri olduğunu belirten Eminoğlu, "Hakkari, nüfusa oranla en fazla gencimizin yaşadığı şehirlerden birisidir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak diğer şehirlerde olduğu gibi burada da muazzam çalışmalarımız var. Merga Bütan Kayak Merkezi, yaklaşık 3 bin rakımlı bir bölgede. Yeni yatırımlar yapılıyor. Spora yönelen gençlerimiz her geçen gün artıyor. Hakkari'de yaklaşık 20 bin lisanslı sporcumuz var." diye konuştu.

Kentte Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 70'in üzerinde tesisin bulunduğunu aktaran Eminoğlu, Bakanlık olarak bölgede önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Gençlerin geleceği için yatırımlara devam edeceklerini vurgulayan Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Şu an kayak sporcularımızla birlikteyiz. Aralarında milli sporcularımız var. Çok güzel etkinlikler yapıyorlar. Daha önce Avrupa'da kampta olan arkadaşlarımız vardı. Yeni yapılan yaklaşık 150 kişi kapasiteli bir otelimiz var. 5 ayrı pistimiz, 3 mekanik sistemimiz var. Büyük bir alandan bahsediyoruz. Bölgeye hem İran'dan hem Irak'tan hem de başka yerlerden insanlar geliyor. Yılda yaklaşık 200 bin ziyaretçinin geldiği bir mekandan bahsediyoruz. Buralar yakın yıllar öncesine kadar terörle anılıyordu ama elhamdülillah terör bitti. Şu anda burada gençlerimiz kayak yapıyor, spor yapıyor. Buralarda eğleniyorlar. Buralarda baharda da yazda da kışta da huzur var, muhabbet var, güzellikler var."

Tüm gençleri, kenti gezip görmeye, kayak ve spor yapmaya davet eden Eminoğlu, vatandaşlara, gençlere hizmetlerin ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Kayak Milli Takımı'mızın yüzde 30'unu Hakkarili sporcular oluşturuyor"

Merga Bütan Kayak Merkezi'nin gelişmesi, Türkiye'ye açılması ve tüm gençlerin gelmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten Eminoğlu, şunları kaydetti:

"İl Müdürümüzün de verdiği bilgiye istinaden Kayak Milli Takımı'mızın yüzde 30'unu Hakkarili sporcular oluşturuyor. Bu da önemli bir veri. Gençlerimiz önemli başarılara imza atıyor. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde spora yapılan tesis ve altyapı yatırımlarıyla bugün gelmiş olduğumuz noktada bambaşka bir Türkiye var. Bugün olimpiyatlarda, Tokyo'da önemli başarılara imza atan bir Türkiye var. Paris Olimpiyatları'nda inşallah daha önemli başarılara imza atacağız. Altın madalyalar alacağız."