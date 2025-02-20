İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Narkokapan-13' operasyonunda, bir TIR'da uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada 111,5 kilogram kubar esrar ile 64 kilogram toz esrar ele geçirildiğini, yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, 2024 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 28 ton 82 kilogram esrar ele geçirildiğini kaydetti.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde, geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Uyuşturucuya karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.