'31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında pazartesi sabahı, Van'da bir yakının evinde gözaltına alındı. Hakkari Valisi Ali Çelik ise İçişleri Bakanlığı kararıyla Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

Van'da gözaltına alındıktan sonra Hakkari'ye getirilen Akış ile 12 kişinin yargılandığı dava ise bugün görüldü. Akış, hakkında 2014 yılında Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından dava açılmıştı. Davanın en son görülen duruşmasında ise savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak Akış'ın 'örgüt yöneticisi' suçlamasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Akış'ın adliyeye getirilişi öncesi adliye çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı davanın duruşması, saat 10.30 sıralarında başladı. Akış'la beraber 13 kişinin yargılandığı Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6 avukat katıldı. Duruşmayı izlemek isteyen DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri ve partililerin adliye bahçesine girişlerine izin verilmedi. Polis, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve eski DEP Milletvekili Leyla Zana'nın da bugün Hakkari'ye gelecekleri belirtildi. Adliye binasının dışında bekletilen DEM Parti'li milletvekilleri ile polis görevlileri arasında da zaman zaman tartışma yaşandı.

'ASLA KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNMADIM'

Duruşmaya katılıp, savunma yapan Akış, "Benim kaçtığıma ilişkin haberleri duydum. Asla kaçma girişiminde bulunmadım. Yaptığım her şeyin arkasındayım. Siyasi olarak ne yapmam gerekiyorsa, onu yaptım. Karşınızda başı dik bir şekilde duruyorum. Barış dedim, kardeşlik dedim, eşitlik dedim, özgürlük dedim. Halen de diyorum. Tüm yaşamımı bunların etrafında ördüm. Tutuklanmaktan, cezaevine girmekten korkmuyorum. Yeniden iddianamenin hazırlanmasını talep ediyorum. Dönemin FETÖ'cü savcısı tarafından hazırlanan iddianame ile yargılanmak istemiyorum" dedi.

Görevden alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akışın cezası belli oldu

19 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış' a yargılandığı davanın bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mehkemesi' nde görülen duuruşmasında 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.