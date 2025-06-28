Vanspor’un yeni teknik direktörü Hakan Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem camiaya hem de taraftara seslendi. Takımın başına geçmenin heyecanını dile getiren Kutlu, hedeflerinin büyük olduğunu vurguladı.

Kutlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yeni bir başlangıcın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Vanspor’un ve bu güzel şehrin bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluk. Hedefimiz belli: Vanspor’u hak ettiği yerlere taşımak, taraftarını gururlandıran bir takım oluşturmak.”

Futbolculuk dönemine de atıfta bulunan Kutlu, Vanspor’un iç saha etkisini yeniden canlandırmak istediğini belirtti:

"Futbol oynadığım yıllarda olduğu gibi Vanspor deplasmanında puan almanın zorluğunu yaşatacak bir kültür oluşturmak istiyorum. Bu hedefe ulaşmak için gece gündüz demeden çalışacağız.”

Kutlu, sözlerini birlik ve beraberlik vurgusuyla tamamladı:

"Birlikte olduğumuz sürece karşımıza çıkan hiçbir engel bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Desteklerinizle daha güçlü olacağız. Bana inanan, güvenen ve destek veren herkese gönülden teşekkür ederim.”

Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek Vanspor’da Hakan Kutlu dönemi resmen başlamış oldu. Kulüp yönetimi ve taraftar, tecrübeli teknik adamla başarı dolu bir sezon geçirmeyi umut ediyor.