Saat 08.30 sıralarında Adana İmamoğlu Çevre Yolu’nda meydana gelen olayda, Gamber Obuz yönetimindeki otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Otomobil ikiye bölünürken hafif ticari araç da trafik levhasına çarptı. Bu sırada Gamber Obuz ile yanındaki Elif Obuz araçtan fırladı.

OTOMOBİL İKİYE AYRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gamber ve Elif Obuz ile diğer araçta hafif yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil ise kazayla birlikte ortadan ikiye ayrıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.