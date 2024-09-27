Kutsal topraklara gitmek için başlatılan süreçte sona gelindi.

Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen adayların ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5-16 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

Ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığını duyurdu.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

2025 yılı hac ön kayıt başvurusu ve kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti, anlaşmalı bankalara yatırılacak.

Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek. Bu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveynlerinin kura katsayılarını etkilemeyecek.

BAŞVURULAR İÇİN BUGÜN SON GÜN

Akrabalık bağı olmayanlar, 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.

Akrabalık bağı olanlar, 7 kişilik sınırı aşsalar da tek kura numarası için belgeleriyle müracaat edebilecek.

2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek.

Hac başvuru sürecinde tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak.