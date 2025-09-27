Açılışı gerçekleştirilen yeni şubede tatlı çeşitleri yer alırken pastanede yalnızca paket servisi bulunuyor. Açılışı yapılan yeni şube ile pastane Van’da ki 3. Şubesine kavuşurken 1 şubesi ise Bilecek’de bulunuyor.

Açılışta konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “Güven Pastanesi, Van’ın köklü bir işletmesidir. İstihdama katkı sağlamaktadır. Şehrimizin merkezinde açılan bu iş yerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Van Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık ise, “Güven Pastanesi denilince akla hizmet ve kaliteli ürünler geliyor. İşletmemiz Van’a hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

FATİH ÇEZİK, “PAKET SERVİS HİZMETİ VERİYORUZ”

Güven Pastaneleri İşletme Sorumlusu Fatih Çezik de, “Firmamız 1975’ten bu yana Van’da hizmet veriyor. Bugün açılışını yaptığımız şubemizle birlikte toplamda 4 şubeye ulaştık. Yeni şubemiz 45 metrekarelik butik bir alan olup sadece paket servis hizmeti sunuyoruz. Şu anda tüm şubelerimiz dahil olmak üzere 42 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Tüm katılımcılara ve dostlarımıza teşekkür ederim. Pastanemizde baklava, kurabiye, yaş pasta, çikolata ve sütlü tatlı çeşitleri başta olmak üzere birçok ürünü müşterilerimize sunuyoruz.” dedi.

Açılış sonrası Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva tarafından İşletme sorumlusu Fatih Çezik’e iş yeri siftah sertifikası takdim edildi.

Pastanenin açılış törenine Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, Güven Pastanesi İşletmeleri Sorumlusu Fatih Çezik ve çok sayıda davetli katıldı.