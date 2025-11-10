Van Gölü Aktivistleri Derneği ile Van Doğu Kültür Sanat Derneği'nin ortak koordinasyonunda gerçekleştirilen "Şehir Okumaları" programı çerçevesinde, Gürpınar ilçesinde Urartu döneminden günümüze ulaşan tarihi yapılar ziyaret edildi. Programda bölgeye hakim isimler ile akademisyenler katılımcılara bilgi verdi.

Ziyaretçiler, Çavuştepe, Hoşap ve Zernek kalelerini gezerek bu tarihi mekanları yakından inceleme fırsatı buldu. Ayrıca, geçmişte Van'ın un üretiminde önemli bir merkez olan Kırk Değirmen köyüne gidildi ve burada bulunan tarihi değirmenlerin kalıntıları detaylı olarak gözlemlendi.

Etkinlik, Urartu döneminden günümüze uzanan kültürel mirası anlamayı amaçlayan bir çerçevede gerçekleştirildi. Katılımcılar, kalelerin mimari özelliklerini ve tarihi önemini uzmanlardan dinleyerek bölge tarihine dair bilgi edindi.

ÖZEL: KÜLTÜREL MİRASA ODAKLANDIK

Proje koordinatörleri Erdoğan Özel ve Muhlis Kaya, Şehir Okumaları'nın ikinci yılında kültürel mirasa odaklandıklarını belirtti.

Yerel tarih bilincini artırmaya yönelik bu proje hakkında konuşan koordinatörlerden Dr. Erdoğan Özel, “Şehir Okumaları projemizin ikinci yılında kültürel mirasa odaklandık ve Gürpınar ilçemizdeki tarihi mekanları 50 kişiyle gezerek etkinliğimizi tamamladık. Urartulardan kalan Kırk Değirmenleri, Şamran Kanalı'nın başlangıç noktası ile kanalın kendisi, Çavuştepe ve Hoşap Kalesi'ni ziyaret ederek yeni bilgiler edindik; çünkü bölgemiz tarihi ile kültürel açıdan oldukça zengin.

Amacımız bu zenginlikleri tanımak, tanıtmak ve çocuklarda farkındalık yaratarak mirası korumak. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Van Gölü Aktivistleri Derneği ile Van Doğu Kültür Sanat Merkezi Derneği'nin işbirliği ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonuyla düzenlenen etkinliklerimizi ilerleyen dönemde de sürdüreceğiz.” diye konuştu.

KAYA: BU ETKİNLİKLER KATILIMCILARDA KENT KİMLİĞİ OLUŞMASINA KATKI SAĞLIYOR

Kültürel mirası tanıtmak, korumak, kent kimliğini güçlendirmek ve UNESCO sürecini desteklemek amacıyla bu etkinliklerin devam edeceğini belirten proje koordinatörlerinden Muhlis Kaya, projenin gelecek yıl düşünce okulu olarak sürdürüleceğini ifade etti.

Program hakkında bilgi veren Kaya son olarak şunları söyledi:

“Van Gölü Aktivistleri Derneği ile Doğu Kültür Sanat Merkezi Derneği'nin projesi ikinci yılında kültürel mirasa odaklandı; yerel, ulusal ve UNESCO bağlamında değerlendirme hedeflendi. İkinci ayda geçen ayki üç etkinliğin ardından Urartu kaleleri, Osmanlı mezarları, kaleleri ve eski beylik izlerinin yer aldığı yerler gezildi. Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu bizlere eşlik etti. Amacımız, şehrimizdeki kültürel mirası tanıtmak, korumak ve geleceğe aktarmak; bu geziler katılımcılarda güçlü bir kent kimliği oluşmasına katkı sağlıyor ve biz bu süreci kent kimliğinin güçlenmesinde kritik görüyoruz. Dolayısıyla kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve her bireye önemli sorumluluklar düşüyor. Projemiz kapsamında gelecek hafta Prof. Dr. Rahmi Tekin'den İbn-i Nuh semineri dinlenecek.”