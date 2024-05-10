İnci Taneleri'nin son bölümünde çalan şarkının adı "Dağlara mı yazdın" olarak biliniyor. Bu şarkı, ünlü sanatçı Songül Güner tarafından seslendiriliyor. İnci Taneleri dizisindeki önemli bir sahnede çalan bu şarkı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
"Dağlara mı yazdın" türküsünün sözleri oldukça etkileyici ve duygusal bir içeriğe sahip. Şarkıda, uzun bir süre beklenen birinin gelmemesi ve özlem duyulması anlatılıyor. Şarkının sözleri şu şekildedir:
Hayli zaman oldu ne aradın sordun
Hayli vakit doldu gelmedin durdun
Hasreti hançeri sineme vurdun
Demem o ki salım sen beni yordun
Dağlaramı yazdın
Sularamı yazdın
Rüzgara mı yazdın
Tez unuttun beni
Bu güzel şarkının düzenlemesi ise Rıdvan NAR ve Ömer OK tarafından yapılmıştır. Dijital dağıtım ve yayınlama sürecinde ise Metin Uslu görev almıştır. Söz ve müzik ise Melinay Melahat'a aittir. Kayıtlar ise Studio Pera'da gerçekleştirilmiştir.
İnci Taneleri dizisi, müzikleriyle ve etkileyici sahneleriyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. "Dağlara mı yazdın" şarkısı da diziye duygusal bir hava katmış ve izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanmıştır.