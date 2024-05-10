İnci Taneleri'nin son bölümünde çalan şarkının adı "Dağlara mı yazdın" olarak biliniyor. Bu şarkı, ünlü sanatçı Songül Güner tarafından seslendiriliyor. İnci Taneleri dizisindeki önemli bir sahnede çalan bu şarkı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

"Dağlara mı yazdın" türküsünün sözleri oldukça etkileyici ve duygusal bir içeriğe sahip. Şarkıda, uzun bir süre beklenen birinin gelmemesi ve özlem duyulması anlatılıyor. Şarkının sözleri şu şekildedir:

Hayli zaman oldu ne aradın sordun

Hayli vakit doldu gelmedin durdun

Hasreti hançeri sineme vurdun

Demem o ki salım sen beni yordun

Dağlaramı yazdın

Sularamı yazdın

Rüzgara mı yazdın

Tez unuttun beni

Bu güzel şarkının düzenlemesi ise Rıdvan NAR ve Ömer OK tarafından yapılmıştır. Dijital dağıtım ve yayınlama sürecinde ise Metin Uslu görev almıştır. Söz ve müzik ise Melinay Melahat'a aittir. Kayıtlar ise Studio Pera'da gerçekleştirilmiştir.

İnci Taneleri dizisi, müzikleriyle ve etkileyici sahneleriyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. "Dağlara mı yazdın" şarkısı da diziye duygusal bir hava katmış ve izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanmıştır.