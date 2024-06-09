Önce yüksek sıcaklıkta kavrulmuş kahve taneleri öğütülür.

Daha sonra öğütülen kahve taneleri vakum veya basınçlı hava yardımıyla granül hale getirilir.

Bu işlem sayesinde kahve damlacıkları veya tane şeklinde granüller oluşur.

Kullanım Kolaylığı



Granül kahve, hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanabilir.

Sıcak suya doğrudan eklenip karıştırılarak içilebilir.

Elde veya otomatik kahve makinelerinde kullanılabilir.

Uzun Raf Ömrü:

Granül yapısı sayesinde granül kahvenin raf ömrü toz kahveye göre daha uzundur.

Nem ve oksijene karşı daha dayanıklıdır.

Lezzet ve Aroma:

Özel işlem sayesinde granül kahvenin aroması ve lezzeti toz kahveye göre farklılık gösterebilir.

Bazı kullanıcılar tarafından toz kahveye göre daha zengin ve daha pürüzsüz olduğu düşünülür.

Granül kahve, pratik kullanımı ve uzun raf ömrü sayesinde özellikle ofis, kafe ve hızlı tüketim alanlarında tercih edilen bir kahve türüdür.