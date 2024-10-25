Yatırımcıların Gözdesi Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Bu sabah itibarıyla altın tutanlar, güncel fiyatları dikkatle takip etmekte, zira serbest piyasada gram altın 3.005,13 TL'den işlem görmeye başladı.

Çeyrek Altın ve Gram Altın Fiyatları

Altın almak isteyenler için çeyrek altın da büyük bir ilgiyle araştırılıyor ve bugün çeyrek altın fiyatı 5.144,00 TL seviyesine ulaştı. Yatırımcılar, alış ve satış fiyatlarının yanı sıra altının güncel piyasa performansını değerlendirmek için sıkı bir takip yapıyor; gram altın alış fiyatı 3.004,57 TL, satış fiyatı ise 3.005,13 TL olarak belirlenmiş durumda.

Cumhuriyet Altını ve ONS Fiyatları

Ayrıca, Cumhuriyet altını da yatırımcıların radarında yer alıyor; bugün Cumhuriyet altınının alış fiyatı 20.297,00 TL, satış fiyatı ise 20.495,00 TL olarak kaydedildi. Altın/ONS fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor ve bu sabah ONS fiyatı 2.726,83 TL’den işlem görüyor, bu da piyasalardaki dalgalanmaların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.