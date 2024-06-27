Bu güncellemeyle birlikte dünya genelindeki 614 milyon kullanıcı, artık daha fazla dilde çeviri yapabilecek.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre, bu genişleme eski dil modeli PaLM 2'nin kullanımıyla mümkün hale geldi. Bu model sayesinde Hintçe ve Fransızca gibi dillerin yanı sıra benzer diller de sisteme entegre edilebildi. Özellikle Afrika dilleri de bu genişlemeye dahil edilerek kullanıcı kitlesi genişletildi.

Yeni eklenen diller arasında Etiyopya'da konuşulan Afar, Çin'de kullanılan Kanton Çincesi, Manx gibi eski Kelt dili ve Pakistan'daki Punjabi gibi çeşitli dil grupları bulunuyor. Google, gelecekte daha fazla dil çeşitliliği ve yazılı çeviri özelliklerini desteklemeyi hedeflediğini belirtiyor, amacının dünya genelinde en çok konuşulan 1000 dili kapsayan bir yapay zeka aracı geliştirmek olduğunu vurguluyor.