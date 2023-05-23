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Bitexen Van Spor FK’nin 25 Mayıs günü play-off ilk turunda deplasmanda karşılaşacağı 1461 Trabzon FK maçında takımı yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar, otobüs desteğinin verilmesini istiyor.

Karakobralar taraftarlar grubunun yanı sıra bu kez Gölkentliler taraftarlar grubu açıklama yaparak, deplasman maçına gitmek istediklerini bildirdi ve bunun için de otobüs talebinde bulundu.

Gölkentliler taraftarlar grubu tarafından yapılan açıklamada; “Bilinmelidir ki Van Gölü çocukları her zaman her yere giderek şehrini hiçbir deplasmanda yalnız bırakmaz” denildi.

Takımı Trabzon’da da yalnız bırakmak istemediklerini dile getiren Gölkentliler taraftarlar grubu; “Trabzon’da şehrimizi savunmak için, elimizden gelen her şeyi yapmak için desteğinize ihtiyacımız var. Belediyelerimiz, valiliğimiz, otobüs firmalarımız başta olmak üzere bu şehrin gençlerini Trabzon’a göndermek için otobüs desteğinde bulunmalarını bekliyoruz” paylaşımı yaptı.

Haber: Uğur Mengeş