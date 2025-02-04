Göç İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere merkez teşkilatından 96, taşra teşkilatından ise 464 olmak üzere toplam 560 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapacak.

Lisans ve önlisans programı alanlarından KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan türü üzerinden personel alımları gerçekleştirilecek. Van’da 3 büro personeli, 1 avukat, 1 psikolog, 4 şoför, 4 temizlik personeli ve 1 Farsça mütercim - Tercüman olmak üzere 14 alım gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu ilanda sınav başvuru şartları şu şekilde açıklandı:

-Türk vatandaşı olmak,

-Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

-Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Giriş sınavı başvuruları e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 5 Şubat 2025 tarihi saat: 09:00’da başlayıp 14 Şubat 2025 tarihi saat: 23:59’a kadar çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

560 adet sözleşmeli personelin alınacağı ilanın tüm detaylarına ( https://kamuilan.sbb.gov.tr/ ) adresinden ulaşılabilir.