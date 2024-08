Bazı durumlarda kişiler, başkaları tarafından kendilerinden alınan veya borç olarak verilen paraların geri ödenmesini talep etmek için bu ifadeyi kullanırlar.

Örneğin:

Bir arkadaşınız sizden borç para almış ve geri ödememiş olabilir. Bu durumda "Give my money back!" diyerek parayı geri isteyebilirsiniz.

Bir ürün veya hizmet için ödeme yaptınız ancak memnun olmadınız. Bu sebeple "I want my money back" diyerek paranızı geri talep edebilirsiniz.

Bir online alışveriş sitesinden sipariş verdiniz ancak siparişiniz hiç gelmedi. Bu durumda "Give my money" diyerek ödediğiniz parayı geri isteyebilirsiniz.

Yani kısacası "Give my money" ifadesi, kişinin kendisine ait olan parayı geri alma isteğini veya talebini dile getirmek için kullanılır.