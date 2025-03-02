Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan Gülizar-İsmail Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen, önceki gün öğle saatlerinde kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada, bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Nazlı Şeşen'in evlerinin önündeki demir yolunda yürüdüğü, ardından kaybolduğu saptandı. Kamera görüntülerinde Şeşen'in, demir yolunda yürürken Aksu Deresi üzerindeki köprüye doğru yöneldiği için suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları dereye girip arama yaptı. Bu sırada dere kenarında, Nazlı Şeşen'e ait terlik bulundu. Debisi yüksek olduğu için Aksu Deresi'ni besleyen Akbaş Barajı'nda kapaklar kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Asayiş Komando Timi, Honaz Jandarma Karakolu ekipleri de çalışmalara katıldı. Çalışmalarda jandarma arama köpeği de kullanıldı. Aramalar gece boyunca da devam etti.Arama-kurtarma çalışmalarına 2'nci günde Jandarma, AFAD, Denizli Büyükşehir İtfaiyesi, sivil toplum kuruluşları ve mahallelinin katılımıyla yaklaşık 500 kişilik ekiple karadan 50 kilometrelik alanda devam edildi. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan gelen İnsansız Hava Aracı (İHA) ve cayrokopter ile Aksu Deresi boyunca 15 kilometrelik alanı havadan taradı. 30 dalgıç da Aksu Deresi'nde hat oluşturup suda arama yaptı. Antalya'dan gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi derenin içinde çalışma yaptı. Nazlı Şeşen’in düştüğü yere yaklaşık 5 kilometre mesafede cesedi bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri Cumhuriyet Savcısı eşliğinde bölgede detaylı inceleme yaptı.

SUDA BOĞULARAK ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Nazlı Şeşen'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Otopsi sonucunda Şeşen'in vücudunda herhangi bir delici kesici alet ya da yara izine rastlanmadı. Nazlı Şeşen'in boğulduğu tespit edildi.Otopsinin ardından Nazlı Şeşen'in cenazesi bugün yakınlarına teslim edildi. Cenaze namazı öncesi İsmail Şeşen, kızının tabutun üzerine beyaz kıyafet bıraktı. Nazlı Şeşen için Kocabaş Mahallesi'nde öğle namazının ardından Kösem Camisi'ndeki cenaze namazı kılındı. Cenazeye Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Şeşen'in ailesi ve mahalleli katıldı. Kılınan namazın ardından Nazlı Şeşen, mahalle mezarlığında toprağa verildi.