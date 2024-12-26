Sağlık alanında modern bir hizmet sunmayı amaçlayan 50 yataklı Gevaş Devlet Hastanesi’nde sona doğru gelindi. 2025 yılı Ocak ayında açılması planlanan hastanede Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve beraberindekiler incelemelerde bulundu.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve Hizmet Başkanları, yapımı tamamlanan 50 yataklı Gevaş Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastane yönetimi ve yüklenici firma ile beraber hastanenin açılış hazırlıklarını değerlendirdi.

Son eksiklerin giderilmesinin ardından Gevaş Devlet Hastanesinin açılışı gerçekleştirilecek.