Yerli teknoloji devi General Mobile, iki yeni akıllı telefon modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu yeni modellerle birlikte şirket, heyecan verici bir yeni seri başlatmaya hazırlanıyor.

General Mobile'ın uzun süredir sessizliğini korumasının ardından ortaya çıkan haberler, şirketin hareketleneceğine işaret ediyor. İki yeni akıllı telefon modelinin üzerinde çalışıldığı ve bu modellerin General Mobile için yeni bir dönemi başlatacağı söyleniyor.

Henüz teknik detayları ve çıkış tarihleri netleşmemiş olan bu yeni modeller, "G318" ve "GM518" kodlarıyla anılıyor. İddialara göre ise bu cihazlar "GM Era 30" ve "GM Era 50" isimleriyle piyasaya sürülecek. Daha önce benzer bir seri duyurulmamış olması, bu yeni modellerin General Mobile için özel bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

Genel olarak uygun fiyatlı telefonlarla tanınan General Mobile, bu yeni serisiyle de aynı segmentte yer alacak gibi görünüyor. Ancak şirketin belki de beklenmedik bir sürprize hazırlandığını da düşünmek mümkün. Ancak şu an için konuyla ilgili net bir açıklama bulunmuyor.

Genel Mobile'ın yeni telefonlarıyla ilgili bilgiler şimdilik bu kadar. Gelişmeler olduğunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.