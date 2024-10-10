Açıklanan verilere göre; en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 48,7'ye çıkarken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan artarak yüzde 6,1 oldu.

Ödenen vergiler ve diğer hane halkına veya kişilere yapılan düzenli transferler düşüldükten sonra bulunan hanehalkı kullanılabilir gelirin hesaplanmasını ifade eden gini katsayısı ise 2023 yılında 0,420 olarak tahmin edildi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; ülkemizde yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri 181 bin 200 TL, yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 90 bin 116 TL oldu, en yüksek yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri tek kişilik hanelerde oldu.

EN DÜŞÜK GELİR TRB2 (VAN, MUŞ, BİTLİS, HAKKARİ) BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİ

25 bölgeyi kapsayan sonuçlara göre; Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2023 yılında 90 bin 116 TL iken, İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge 124 bin 723 TL ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 115 bin 758 TL ile TR51 (Ankara) bölgesi ve 107 bin 583 TL ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesi izledi. En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 41 bin 385 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti.