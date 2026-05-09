Vianne Kültür Sanat Derneği (VKSD) tarafından hazırlanan “Köklerden Geleceğe Uzanan İzler” adlı sergi, Van’daki İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde dünaçıldı. Geleneksel sanat eserleri ile çağdaş çalışmaların yer aldığı sergi, 8-12 Mayıs 2026 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Açılışa katılan Bitlis Eren Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Buğrul, Van’daki sanatçıların ve sanatseverlerin aynı çatı altında bir araya gelmesinin önemli olduğunu söyledi.

BUĞRUL: SANATSEVERLERİN SANATÇILARIMIZA DESTEK OLMASI GEREKİYOR

Sergide yer alan eserlerin büyük emeklerle ortaya çıkarıldığını belirten Buğrul, sanatçıların üretim süreçlerinde çeşitli zorluklar yaşadığını ifade ederek, “Bugün Van’daki sergide bütün sanatseverlerin, sanatçıların ve sanatkarların aynı çatı altında toplandığını gördük.

Sergilenen eserlerin her biri büyük emeklerle ortaya çıkarılmış şaheser niteliğinde çalışmalar. Sanatçıların bu emeğiyle ilgili çeşitli sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Bu konuda sanatseverlerin sanatçılarımıza destek olması gerekiyor. Özellikle Van’daki turist rehberlerinin kente gelen turist kafilelerini buraya yönlendirmesi ve sanatçıların eser satışlarına katkı sağlaması çok önemli.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

TEKİN: HER ESER BİR HATIRA OLARAK HAYAT BULUYOR

Serginin açılışında konuşan Vianne Kültür Sanat Derneği Başkanı Necmiye Tekin, “Köklerden Geleceğe Uzanan İzler: Van’da Bir Sanat Yolculuğu” sergisiyle geleneksel sanatların gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini söyledi.

Derneğin kendi alanlarında uzman 16 sanatçıdan oluştuğunu belirten Tekin, Vianne Kültür Sanat Derneği’nin Van’ın kültürel mirasını yaşatan ve sanatseverler için buluşma noktası olmayı amaçlayan bir yapı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Derneğimiz, Van'ın kültürel mirasını yaşatan, sanatı gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen ve sanatseverler için güçlü bir buluşma noktası olma sorumluluğunu taşıyan önemli bir yapıdır. Köklerden beslenen her bir eser, burada geleceğe dokunan bir iz, zamana bırakılan bir hatıra olarak hayat buluyor. Bu anlamlı sergide emeği ve katkısı bulunan tüm sanatçılarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”

Açılışın ardından ziyaretçiler, sanat galerisi içerisinde yer alan eserleri inceleyerek sanatçılarla bir araya geldi. “Köklerden Geleceğe Uzanan İzler” sergisi, 12 Mayıs 2026 tarihine kadar İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.