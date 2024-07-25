Brent Çarşamba günü yüzde 0,9 yükseldikten sonra varil başına 81 dolara düştü; ABD ham petrolü ise 77 dolara yaklaştı. Pekin Perşembe günü para politikasını gevşetirken, ekonomik yavaşlamanın ham petrol talebini engelleyeceğine dair temel endişeler var. Hisse senetleri ve bakır dâhil emtialar da düşüş yaşadı.

Ham petrol, Asya'nın en büyük ekonomisinde zayıf talep görünümüne ilişkin endişeler nedeniyle ay başındaki zirvesinden bu yana düşüş yaşıyor. OPEC+ üyelerinin üretim kısıntılarını sürdürmesi ve ABD faiz oranlarında yakın bir indirime ilişkin beklentilerin artmasıyla vadeli işlemler yılbaşından bu yana yüksek seyrediyor.

Singapur'daki aracı kuruluş Phillip Nova Pte'nin kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, "Çin'deki toparlanmanın zayıf olduğu göz önüne alındığında, güçlü talep beklentileri hayal ürünü" dedi ve Fed'in ABD'de olası faiz indirimlerine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini ekledi.

Rusya, Orta Doğu ve Amerika dahil dünyanın dört bir yanından tedarik sağlayan Çin'in ham ithalatı, bu yılın ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2,3 daha düştü.

Çarşamba günü ABD, ticari ham petrol stoklarının dördüncü haftada da 3,74 milyon varil düştüğünü, benzin stoklarının da azaldığını bildirdi.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Brent petrol ve dolar kurundaki 33 TL'nin altına sarkan geri çekilmenin ardından motorin fiyatına indirim geldi.

Gece yarısı Motorin grubunda 1 lira 47 kuruş indirim geldi.

İndirimli fiyatlar perşembe gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.