Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 2'si çocuk 10 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 119'u çocuk olmak üzere 313'e yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

Son saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin kaldığı çadırlar ve evleri hedef aldı.

Gazze kentindeki Derec Mahallesi'nde bir evin vurulduğu saldırıda 2 kişi öldü, yaralananlar oldu.

Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan kabri yakınlarında yer alan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırın hedef alındığı saldırıda ise 9 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki Kadisiyye Mülteci Kampı'nda bulunan çadırları da hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde Filistinlilerin kaldığı çadırın bombalandığı saldırıda aralarında bir çocuk ile bir genç kızın bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusu 11 Ağustos'tan bu yana Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırılar kapsamında robot patlayıcılar, topçu atışlarıyla evleri havaya uçurmaya, bölgedekileri zorla yerinden etmeye devam ediyor.

İsrail, Nablus kentine baskın düzenledi, Eski Şehir bölgesini kuşattı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus'a baskın gerçekleştiren İsrail askerleri, Eski Şehir bölgesini kuşattı, kente takviye birlikler yönlendirildi.

İsrail ordusu, bölge sakinlerini evlerinden çıkarmaya zorladı; boşaltılan evleri askeri karargaha çevirdi.

Ayrıca İsrail askerleri, kentin bazı mahallelerindeki Filistinlilerin evlerinde arama faaliyetlerine başladı.

İsrail ordusu ayrıca sabah saatlerinde El Halil, Beytullahim, Kalkilya kentlerine baskınlar düzenledi, bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 18 bin 500'ü geçerken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 10 bin 16 kişi hayatını kaybetti.

İşgal planını devreye sokan İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine saldırılarını artırıyor

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinli bir kez daha zorunlu göçle karşı karşıya.

Gazze kentini işgal planını devreye sokan İsrail ordusu, bölgeye havadan ve karadan yoğun saldırılar düzenliyor.

Saldırılar, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesi ile Zeytun ve Sabra mahallelerinde yoğunlaşıyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 2 ayrı tümenin Cibaliya bölgesi ile Gazze kentinin dış bölgelerinde kara saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun kara saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde yaşayan Filistinliler bir kez daha göçe zorlanıyor.

Güvenli yerin olmadığı Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları nedeniyle defalarca zorla yerinden edilen Filistinliler oradan oraya savruluyor.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.