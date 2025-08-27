2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 11, ikinci 6 ay yüzde 7, 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 zam yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, memurların taban aylıkları 1000 TL artırılacak.

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personeli kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Kesinleşen kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2026 VE 2027 ZAM ORANLARI

2026 yılı için ilk 6 ayda %11, ikinci 6 ayda %7 zam yapılacak. 2027'nin ilk 6 ayı için teklif 1 puan artırılarak %5, ikinci 6 ayı için ise %4 olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR

2025 Temmuz ayında en düşük memur maaşı 43 bin 726 TL'den 50 bin 503 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 19 bin 617 TL'den 22 bin 671 TL'ye yükselmişti. Yeni zam oranlarıyla birlikte 2026'da maaşlara yansıyacak artışlar netleşti.

58 KALEMDE İYİLEŞTİRME

Toplu sözleşmede mali ve sosyal haklara yönelik 58 madde üzerinde uzlaşıldı. Bu kapsamda teknik, sağlık, hukuk ve idari personelin yanı sıra şef, amir, müdür gibi unvanlara sahip kamu çalışanlarının mali haklarında iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca yardımcı hizmetler sınıfındaki personele de ek düzenlemeler getirildi.

TABAN AYLIKLAR VE EK ÖDEMELER

2026'nın ilk yarısında kamu görevlilerinin taban aylıkları 1.000 TL artırılacak.

Genel İdare ve Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personele yönelik ek ödeme artışı 10 puana çıkarıldı.

Yabancı dil tazminatları artırıldı.

Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla mesai ücreti ödenmesi kararlaştırıldı.

Engelli çocuk aile yardımında artış yapıldı, kamu konutlarında engelli eş ve çocuklar için süre uzatıldı.

2026'DA YENİ MEMUR MAAŞLARI

Zamlı maaşlarla birlikte bazı örnek kalemler şöyle olacak:

Mevcut maaş + zam miktarı > 2026 ilk 6 ay zamlı maaş

Antrenör - 48 bin 533 TL + 3 bin 829 TL > 52 bin 362 TL

Araştırma Görevlisi - 70 bin 51 TL + 5 bin 527 > 75 bin 578 TL

Arşiv Memuru - 51 bin 630 TL + 4 bin 73 TL > 55 bin 704 TL

Aşçı - 46 bin 378 TL + 3 bin 659 TL > 50 bin 37 TL

Avukat - 66 bin 214 TL + 5 bin 224 TL > 71 bin 439 TL

Bahçıvan - 46 bin 378 TL + 3 bin 659 TL > 50 bin 37

Başkomiser - 69 bin 833 TL + 5 bin 509 TL > 75 bin 343 TL

Başmüfettiş - 78 bin 178 TL + 6 bin 168 TL > 84 bin 346 TL

Başkanlık Müşaviri - 92 bin 223 TL + 7 bin 276 TL > 99 bin 500 TL

Başmüfettiş - 78 bin 179 TL + 6 bin 168 TL > 84 bin 346 TL

Başmühendis - 70 bin 754 + 5 bin 582 TL > 76 bin 336 TL

Cezaevi Müdür - 61 bin 894 TL + 4 bin 883 TL > 66 bin 778 TL

Cumhurbaşkanlığı Birim Başkanları - 84 bin 874 TL + 6 bin 696 TL > 91 bin 571 TL

Çocuk Gelişimcisi - 49 bin 554 TL + 4 bin 228 TL > 57 bin 855 TL

Daire Başkanı - 104 bin 603 TL + 8 bin 253 TL > 112 bin 856 TL

Daire Tabibi - 74 bin 303 TL + 5 bin 863 TL > 80 165 TL

Denetçi/ Başdenetçi - 95 bin 312 TL + 7 bin 520 TL > 102 bin 833 TL

Denizcilik Sörvey Mühendisi - 80 bin 815 TL + 6 bin 376 TL > 87 bin 192 TL

Destek Hizmetleri Daire Başkanı - 104 bin 620 TL + 8 bin 254 TL > 112 bin 875 TL

Doktor Öğretim Üyesi - 75 bin 37 TL + 5 bin 920 TL > 80 bin 958 TL

Eczacı - 58 bin 41 TL + 4 bin 579 TL > 62 bin 621 TL

Eğitim Görevlisi - 61 bin 598 TL + 4 bin 860 TL > 66 bin 558 TL

Emniyet Amiri - 70 bin 805 TL + 5 bin 586 TL > 76 bin 391 bin

Emniyet Müdürü 3. Sınıf - 78 bin 101 TL 6 bin 162 TL > 84 bin 263 TL

Fakülte Sekreteri - 72 bin 906 bin + 5 bin 752 TL > 78 bin 658 TL

Genel Müdür - 133 bin 249 TL + 10 bin 513 TL > 143 bin 763 TL

Genel Müdür Yardımcısı - 114 bin 116 TL + 9 bin 3 TL > 123 bin 119 TL

Genel Sekreter (Üniversite) - 86 bin 761 TL + 6 bin 845 TL > 93 bin 607 TL

Hakim - 140 bin 930 TL + 11 bin 119 TL > 152 bin 50 TL

Hakim Adayı - 66 bin 901 TL + 5 bin 278 TL > 72 bin 169 TL

Hazine Avukatı - 65 bin 112 TL + 5 bin 137 TL > 70 bin 249 TL

Hukuk Müşaviri - 61 bin 714 TL + 4 bin 869 TL > 66 bin 583 TL

İcra Müdür - 61 bin 564 TL + 4 bin 857 TL > 66 bin 421 TL

İç Denetçi - 69 bin 55 TL + 5 bin 448 TL > 74 bin 503 TL

İl Emniyet Müdür Yardımcısı - 78 bin 172 TL + 6 bin 167 TL > 84 bin 340 TL

İl Emniyet Müdürü - 101 bin 121 TL + 7 bin 978 TL > 109 bin 99 TL

İl Müdür Yardımcısı - 74 bin 887 TL + 5 bin 908 TL > 80 bin 795 TL

İl Müdürü - 104 bin 623 TL + 8 bin 254 TL > 112 bin 877 TL

İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürü - 73 bin 132 TL + 5 bin 770 TL > 80 bin 795 TL

İlçe Emniyet Müdürü - 75 bin 868 TL + 5 bin 986 TL > 81 bin 854 TL

İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı - 75 bin 831 TL + 5 bin 5 bin 983 TL > 81 bin 814 TL

İlçe Müdür - 71 bin 918 TL + 5 bin 674 TL > 77 bin 592 TL

İnfaz Koruma Başmemuru - 59 bin 478 TL + 4 bin 688 TL > 64 bin 117 TL

İşletme Müdür Yardımcısı - 79 bin 212 TL + 5 bin 539 > 75 bin 751 TL

İşletme Müdürü - 73 bin 606 TL + 5 bin 807 TL 79 bin 414 TL

Kaymakam - 113 bin 451 TL + 8 bin 951 TL > 122 bin 402 TL

Kaymakam Adayı - 71 bin 766 TL + 5 bin 662 TL > 77 bin 429 TL

Kit Müşaviri - 71 bin 369 TL + 5 bin 631 TL > 77 bin TL

Malı Hizmetler Uzmanı - 71 bin 263 TL + 5 bin 622 TL > 76 bin 886 TL

Matematikçi - 58 bin 382 TL + 4 bin 606 TL > 62 bin 988 TL

Memur - 48 bin 398 TL + 3 bin 818 TL > 51 bin 217 TL

Muhasebeci - 50 bin 373 TL + 3 bin 914 TL 54 bin 347 TL

Müdür - 63 bin 958 TL + 5 bin 46 TL > 69 bin 5 TL

Müdür Yardımcısı - 62 bin 821 TL + 4 bin 956 TL > 67 bin 778 TL

Müfettiş - 79 bin 517 TL + 6 bin 273 TL > 85 bin 791 TL

Mühendis - 69 bin 783 TL + 5 bin 505 TL > 75 bin 289 TL

Mülkiye Müfettişi - 99 bin 157 TL + 7 bin 823 TL > 106 bin 981 TL

Müsteşar - 126 bin 683 TL + 9 bin 995 TL > 136 bin 678 TL

Müsteşar Yardımcısı - 114 bin 970 TL + 9 bin 71 TL > 124 bin 41 TL

Müşavir - 101 bin 165 TL + 8 bin 22 TL > 109 bin 697 TL

Öğretim Görevlisi - 65 bin 216 TL + 5 bin 145 TL > 70 bin 361 TL

Özel kalem Müdürü - 77 bin 167 TL + 6 bin 88 TL > 83 bin 255 TL

Polis - 63 bin 391 TL + 5 bin 1 TL > 68 bin 392 TL

Profesör - 93 bin 463 TL + 7 bin 374 TL > 100 bin 838

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı - 115 bin 17 TL + 9 bin 74 TL > 124 bin 92 TL

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı - 137 bin 606 TL + 10 bin 857 TL > 148 bin 464 TL

SGK Müdür Yardımcısı - 69 bin 866 TL + 5 bin 512 TL > 75 bin 379 TL

Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü - 71 bin 918 TL + 5 bin 674 TL > 77 bin 592 TL

Strateji Geliştirme Başkanı - 115 bin 17 TL + 9 bin 74 TL > 124 bin 92 TL

Şehir plancısı - 69 bin 783 TL + 55 bin 5 TL > 75 bin 289 TL

Tabip (Uzman) - 75 bin 335 TL + 5 vbin 943 TL > 81 bin 279 TL

TBMM Genel Sekreteri - 145 bin 658 TL + 11 bin 492 TL > 157 bin TL 151 TL

Teknisyen - 50 bin 217 TL + 3 bin 962 TL > 54 bin 179 TL

Uzman (Kariyer) - 80 bin 892 TL + 6 bin 378 TL > 87 bin 239 TL

Üniversite Genel Sekreteri - 86 bin 761 bin TL + 6 bin 845 TL > 93 bin 607 TL

Vali - 143 bin 687 TL + 11 bin 336 TL > 155 bin 23 TL

Vali Yardımcısı - 107 bin 562 TL + 8 bin 486 TL > 116 bin 48 TL

Vergi Dairesi Müdürü - 64 bin 125 TL + 5 bin 59 TL > 69 bin 976 TL

Veteriner Hekim - 70 bin 100 TL + 5 bin 530 TL > 75 bin 631 TL

Yazı işleri Müdürü - 63 bin 375 TL + 5 bin TL > 68 bin 375 TL

Yurt Müdürü - 71 bin 955 TL + 5 bin 677 TL > 77 bin 632 TL

Yüksekokul Sekreteri - 72 bin 906 TL + 5 bin 752 TL > 78 bin 659 TL

Zabıt Katibi - 51 bin 116 TL + 4 bin 37 TL > 55 bin 203 TL

Zabıta - 49 bin 683 TL + 3 bin 920 TL > 53 bin 603 TL

MEMURLAR NE İSTEMİŞTİ?

Memur-Sen'in talepleri arasında 2026 yılı için %10 refah payı, ilk 6 ay için %25 zam ve 10 bin TL taban aylık artışı, ikinci 6 ay için ise %20 zam vardı. 2027 için ise ilk 6 ay %20, ikinci 6 ay %15 zam ve 7.500 TL taban aylık artışı talep edilmişti.