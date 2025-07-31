Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 71 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 34 bin 853 sivilin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 60 bin 239'a, yaralıların sayısının 146 bin 894'e ulaştığı kaydedildi.

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinde el-Selfiti ailesine ait evi hava saldırısıyla bombaladı.

Saldırı sonucu büyük yıkım ve yangının çıktığı evde 3 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesiminde bulunan El-Avde Hastanesi yönetimi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Selahaddin Caddesi'nde yardım dağıtım noktası yakınlarında bekleyen sivillere yönelik saldırısında 7 kişinin öldüğünü, 60 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah bölgesinde de yerinden edilen Filistinli sivillerin sığındığı bir çadırı hava saldırısıyla bombaladı. Söz konusu saldırıda da 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlar, İsrail ordusunun hava saldırılarına maruz kaldı.

İsrail'in Han Yunus'ta bombaladığı çadırlarda da 2'si çocuk en az 3 kişi öldü, 15'ten fazla kişi yaralandı.

Han Yunus'un el-Mevasi bölgesinde de İsrail saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı bir çadıra düzenlenen saldırıda 2 çocuk yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1320, yaralıların sayısı da 8 bin 818'e çıktı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 89'u çocuk 154'e yükseldiği belirtildi.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, gruplar halinde Aksa'ya baskın düzenleyen onlarca fanatik İsrailli, Müslümanlara karşı bir provokasyona daha imza attı.

Aksa'yı basan gaspçı İsrailliler, avluda yoğun polis koruması altında "Talmud ayinleri" gerçekleştirdi.

Filistin topraklarını gasbeden saldırgan İsrailliler, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor. İsrail polisinin koruması altında gerçekleşen bu baskınlara zaman zaman İsrailli bakanlar da katılıyor.