Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 348 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "2 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 272'ye, yaralı sayısının da 95 bin 551'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'nin doğusundaki bir okula düzenlenen saldırıda 8 Filistinli yaşamını yitirdi

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırı düzenledi.

Saldırıda 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Netzarim ve Philadelphi’deki işgalini genişletmek için Gazze'deki evleri patlatıyor

Gazze’de AA muhabirine konuşan yerel bir kaynak, "İsrail ordusu, şehrin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde, Devlet Kavşağı çevresindeki binaları ve yerleşim alanlarını yoğun bir şekilde havay-a uçurdu." dedi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Zehra kentinde de evleri patlayıcılarla yıktı. Bölgede şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Güneydeki Refah'ta ise yerel bir kaynağa göre, ordunun şehrin merkezindeki ve batısındaki binaları patlatması sonucu birçok yerde yangın çıktı.

Yerel kaynaklar, İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru ve Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridoru'nda kontrolünü genişletmek için yerleşim yerleri ile binaları yıkma ve patlatma saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade etti.

İsrail'in Philadelphi Koridoru ve Netzarim Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarı Hamas ile İsrail müzakerelerini zora sokan konuların başında geliyor.

Mısır yönetimi de İsrail'in Refah Sınır Kapısı ya da Philadelphi Koridoru'nda var olmasının "ulusal güvenliğine" zarar vereceğini ifade ederek buna karşı çıkıyor.

Gazze’de 2 Filistinli daha öldürüldü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Zeytun Mahallesi'ndeki Kaşko Caddesi'nde yer alan "Haccac" ailesinin evini hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava Mahallesi'nin güney bölgelerinin yoğun topçu ateşine maruz kaldığını ve Sabra Mahallesi'ne de 3 top mermisinin düştüğünü belirtti.

İsrail tankları, Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc ve Nuseyrat kamplarının kuzeyini de yoğun şekilde bombaladı.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Kabatiya beldesine baskın düzenledi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Cenin kentindeki Kabatiya beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait bir evi kuşattı. İsrail askerleri, evdekilerden teslim olmalarını istedi.

Takviye güçlerin gelmesiyle birlikte tamamen kuşatma altına alınan eve İsrail askerlerince ateş açıldı.

Evde bulunanların kimliklerine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.