Gazze'de 241 gündür İsrail zulmü devam ediyor.

Aylardır süren İsrail zulmü, şiddetini her geçen gün artırıyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarında çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin Filistinlilerin üstüne bomba yağdırıyor.

Son 24 saatte 40 kişi öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 40 Filistinlinin öldüğü, 150 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Can kaybı 36 bin 479'a yükseldi

Bölgede saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana oluşan bilançonun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 479’a, yaralananların sayısı ise 82 bin 777’ye yükseldiği bildirildi.

Refah’ta 1 milyondan fazla Filistinli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, 1 milyondan fazla Filistinlinin güvenli bölge olması gereken Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinden göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.