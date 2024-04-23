Gazze, savaşın gölgesinde 200'üncü güne uyandı.

7 aydır yoğun bombardıman altında olan Gazze halkı, tüm zorluklara rağmen yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu durmuyor

Özellikle sivil altyapıyı hedef alan İsrail ordusu, tüm uyarıları hiçe sayarak saldırılarını sürdürüyor.

Her geçen gün daha vahim bir hal alan saldırılarda can kaybı günden güne artıyor.

Son olarak Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere yönelik açıklama yaptı.

Son 24 saatte 32 Filistinli öldü

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

34 bin 183 kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 183’e, yaralı sayısının ise 77 bin 143’e yükseldiği belirtildi.