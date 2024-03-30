İsrail ordusunun 176 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 82 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Vefat edenlerin sayısı 32 bin 705'e çıktı

Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 705’e, yaralananların sayısının ise 75 bin 109'a yükseldiği aktarıldı.