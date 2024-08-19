İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, en fazla zararı yine çocuklar görüyor.

Gazze'de binlerce sivil yerinden ediliyor ve İsrail, bölgeye gönderilen yardımların da Filistinli halka ulaşmasına engel oluyor.

Bu yardımların bölgeye gelmemesi de binlerce çocuğu hem açlık hem de hastalıkla başa başa bırakıyor.

Şimdiye kadar açlık nedeniyle Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar da oldu...

GAZZE'DE ÇOCUKLARDAN YEMEK SIRASI

Gazze'deki gönüllüler, Deyr Belah kentine sığınan yerinden edilmiş Filistinliler için sıcak yemek dağıttı. Aralarında çocukların da bulunduğu Filistinliler dağıtılan yemeklerden alabilmek için kuyrukta beklerken gönüllüler yemekleri tencere ve kaplara doldurarak paylaştırdı.

İnsani yardımın önemini vurgulamak ve dünya genelindeki insani yardım faaliyetlerine daha fazla dikkat çekmek amacıyla her yıl 19 Ağustos “Dünya İnsani Yardım Günü” olarak anılıyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 19 Ağustos 2003'te, aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Sergio Vieira de Mello'nun da bulunduğu 22 yardım çalışanının bombalı saldırıda hayatını kaybetmesi sonucu BM Genel Kurulu'nda 2008'de alınan kararla 19 Ağustos, "Dünya İnsani Yardım Günü" ilan edilmişti.