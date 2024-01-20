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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Galatasaray ile sahasında karşılaşacak.

Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Trabzonspor, ligde 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 37 puan elde ederek üçüncü sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibi, Galatasaray maçından da galibiyetle ayrılarak 3. sıradaki yerini koruyup yoluna devam etmek istiyor.

Bu sezonki büyük maçlar

Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısındaki 4. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken tek yenilgisini Galatasaray karşısında deplasmanda 2-0'lık sonuçla aldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup eden Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takımı da mağlup etmesi halinde bu sezon üç büyük rakibi karşısında da galibiyet alma başarısı göstermiş olacak.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ikinci büyük maçını oynayacak. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenerek 26 yıl sonra sarı-lacivertli takımı deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

Eksik oyuncular

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise dün kadro dışı bırakılmıştı.

50 yıllık rekabette Galatasaray 178, Trabzonspor 152 kez gol sevinci yaşadı

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 136 karşılaşmanın 61'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 178, Trabzonspor ise 152 kez gol sevinci yaşadı.

Ligdeki 102. maç

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 102. kez karşılaşacak.

Ligde daha önce yapılan 101 karşılaşmanın 44'ünü Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Süper Lig maçlarında Galatasaray 131, Trabzonspor ise 115 gol attı.

Trabzon'daki lig maçları

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 50 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 7'si Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray da 61 golle karşılık verdi.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.