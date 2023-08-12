Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açacak. Okan Buruk'un ekibi ligin ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.
Kayserispor ile Galatasaray arasındaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.
Muhtemel 11'ler
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Baran Ali, Uzodimma, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu. Ensonhaber