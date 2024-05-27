Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması ve Şarkıcılar

27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayan organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta renkli anlar yaşanacak. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlamasında hangi şarkıcılar konser verecek?

Gala Gecesi Detayları ve Eğlence

2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak.

Sürpriz Şarkıcılar ve Performanslar

Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

Bilet Satış Detayları ve Katılım

Bilet satış detaylarına göre, passo.com.tr ve passo uygulaması üzerinden GS Logolu passolig kartı sahiplerine satış yapılmaktadır. Ayrıca, farklı bilet kategorileri için belirli fiyatlar geçerlidir.

Gala Gecesi Canlı Yayın

Kutlamalar, Galatasaray Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

Şampiyonluk Kupası ve Kutlamalar

Şampiyonluk kupasının gecenin ilerleyen saatlerinde verileceği düşünülüyor. Şarkıcılar ve program detayları güncellenmeye devam ediyor.