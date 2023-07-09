Süper Lig'de geçtiğimiz sezon zafere ulaşan Galatasaray, kazanılan şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Mauro Icardi'nin bonservisini almaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, bonservisi Fransız devi PSG'de olan Mauro Icardi için anlaşmaya çok yakın.

Bonservisi için 10 milyon euro ödenecek

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; sarı-kırmızılılar Arjantinli golcü için PSG ile yaptığı pazarlıklarda sona geldi.

Galatasaray ve PSG'nin, Arjantinli futbolcunun transferi için 10 milyon euroya anlaşmaya yakın olduğu ve transferin son detaylarının konuşulduğu belirtildi.

Icardi'nin de bir aksilik çıkmaması durumunda önümüzdeki günlerde Galatasaray ile kişisel şartlarda anlaşma sağlanmasının beklendiği vurgulandı.

Sözleşmesi gelecek sezon bitecek

2024 yazına kadar Paris Saint Germain'le sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 26 resmi maça çıktı.

Icardi bu maçlarda 23 gol atarken 8 de asist yaparak takımına katkı sağladı.

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