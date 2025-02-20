Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 22 Şubat Cumartesi, 23 Şubat Pazar ve 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli mücadelesi olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Eyüpspor - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Bodrum FK - Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
22 Şubat Cumartesi
13.30 Sivasspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
23 Şubat Pazar
13.30 Kayserispor - Göztepe: Cihan Aydın
16.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
24 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Slavko Vincic