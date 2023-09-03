Tahmini Okuma Süresi: dakika

trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadeleside Gaziantep FK sahasında Galatasaray'ı konuk etti.



Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 65 ve 73. (P) dakikalarda Mauro Icardi attı. Icardi, böylece ligde oynadığı son iki maçta 4 gole imza attı ve yükselen formunu sürdürdü.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 7'ye yükseltirken Gaziante FK ise sıfır puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. haber7