TFF 3. Lig'de 13. hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

İnegöl Kafkasspor-Malatya Arguvanspor: 2-1

Kepezspor-Mardin 1969: 1-0

Kırıkkalegücü Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0

Edirnespor-Tarsus İdman Yurdu: 3-1

Talasgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-2

Aliağa Futbol-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-1

Karabük İdmanyurdu-Artvin Hopaspor: 0-0

- 2. Grup

Ergene Velimeşespor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 3-4

TPAO Batman Petrolspor-Amasyaspor: 1-0

3Gen Holding Elazığspor-Hacettepe 1945: 2-0

Turgutluspor-Pazarspor: 2-0

Silifke Belediyespor-Sapanca Gençlikspor: 2-1

Karşıyaka-Kemerkent Bulvarspor: 0-0

Anadolu Üniversitesi-Efeler 09: 1-2

- 3. Grup

Akhisarspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-5

Silivrispor-Fatsa Belediyespor: 2-2

1922 Konyaspor-Sivas Dört Eylül Futbol: 2-0

Belediye Kütahyaspor-Bornova 1877: 3-0

Bayburt Özel İdare-Osmaniyespor FK: 0-2

Kuşadasıspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-2

Onvo Ağrı 1970-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1

- 4. Grup

Siirt İl Özel İdaresi-Muş 1984 Muşspor: 1-1

Sultanbeyli Belediyespor-23 Elazığ FK: 2-1

Tokat Belediye Plevnespor-Balıkesirspor: 1-1

Sebat Gençlikspor-İdaş Çatalcaspor: 1-0

Güneş Holding Çankayaspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0

Orduspor 1967-Armoni Alanya Kestelspor: 2-2

Bitexen Adana 1954 FK-Bursa Yıldırımspor: 3-1