TFF 3. Lig'de 13. hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
İnegöl Kafkasspor-Malatya Arguvanspor: 2-1
Kepezspor-Mardin 1969: 1-0
Kırıkkalegücü Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0
Edirnespor-Tarsus İdman Yurdu: 3-1
Talasgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-2
Aliağa Futbol-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-1
Karabük İdmanyurdu-Artvin Hopaspor: 0-0
- 2. Grup
Ergene Velimeşespor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 3-4
TPAO Batman Petrolspor-Amasyaspor: 1-0
3Gen Holding Elazığspor-Hacettepe 1945: 2-0
Turgutluspor-Pazarspor: 2-0
Silifke Belediyespor-Sapanca Gençlikspor: 2-1
Karşıyaka-Kemerkent Bulvarspor: 0-0
Anadolu Üniversitesi-Efeler 09: 1-2
- 3. Grup
Akhisarspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-5
Silivrispor-Fatsa Belediyespor: 2-2
1922 Konyaspor-Sivas Dört Eylül Futbol: 2-0
Belediye Kütahyaspor-Bornova 1877: 3-0
Bayburt Özel İdare-Osmaniyespor FK: 0-2
Kuşadasıspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-2
Onvo Ağrı 1970-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1
- 4. Grup
Siirt İl Özel İdaresi-Muş 1984 Muşspor: 1-1
Sultanbeyli Belediyespor-23 Elazığ FK: 2-1
Tokat Belediye Plevnespor-Balıkesirspor: 1-1
Sebat Gençlikspor-İdaş Çatalcaspor: 1-0
Güneş Holding Çankayaspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0
Orduspor 1967-Armoni Alanya Kestelspor: 2-2
Bitexen Adana 1954 FK-Bursa Yıldırımspor: 3-1