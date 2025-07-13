Fransa’dan gelen öğrenciler, Türk Kızılay Van İl Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen programda Van’ı ziyaret etti. Etkinlik, kültürlerarası bağları güçlendirmeyi ve gençler arasında dostluk köprüleri kurmayı amaçladı.

Uluslararası Türk Dayanışma Derneği (ATSİ) ve Fransız RAİ Derneği iş birliğiyle, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle gerçekleşen program, İstanbul’da başlayıp Van’da devam etti. Fransa’dan 10, Van’dan 10 öğrenci ve 5 Franko-Türk rehber öğrenci, İstanbul’da sosyal ve kültürel etkinliklerle bir araya geldi, ardından Van’da kültürel geziler ve sosyal sorumluluk projelerine katıldı.

Van’da rehabilitasyon merkezini ziyaret eden gençler, özel gereksinimli bireylerle vakit geçirerek dayanışma ruhunu güçlendirdi. Ziyaret, merkeze bağışlanan akülü tekerlekli sandalye ile sona erdi. Program, Yüksekova’daki benzer bir çalışmanın devamı olarak düzenlendi.

Van Vali Yardımcısı Önder Koç, cuma namazı sonrası gençleri selamlayarak programa destek verdi. Etkinlik, gençler arasında kurulan bağlarla kültürlerarası diyaloğu pekiştirdi.