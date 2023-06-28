Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuya ilişkin açıklama yaparak olayın tüm ulusu harekete geçirdiğini söyledi. Macron, “Bir gencin öldürülmesi açıklanamaz ve affedilemez bir olay” dedi.

Fransa'da polis şiddeti

Fransa'nın Nanterre kentinde polis ekipleri 17 yaşındaki Nael M.'ye dur ihtarında bulunmuş ancak Nael M.'nin uyarıya kulak asmadığı iddia edilmişti. Fransız polisinin yakın mesafeden araç içerisindeki gence ateş açması sonucu 17 yaşındaki Nael M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olaya ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Fransa'da halk, polisin 17 yaşındaki bir gence ateş açarak öldürmesini protesto etti. İHA