Ford, elektrikli araç pazarında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Geçen yıl piyasaya sürülen Explorer modelinden sonra, şimdi de ikinci elektrikli kompakt SUV modeli Capri'yi tanıtmaya hazırlanıyor. İşte Ford Capri'nin ilk ipucu görselleri ve merakla beklenen detaylar!

Geliştirme ve Tasarım

Ford Capri, Volkswagen'in MEB platformunu temel alarak geliştirilmiş ve Almanya'daki Ford fabrikasında üretilmiş bir model. Bu yeni araç, hem performansı hem de tasarımıyla dikkat çekiyor. Fastback gövde yapısı ile ID.5 ile rekabet edecek olan Capri, Explorer modeli ile aynı üretim bandında üretilecek.

Güç ve Performans

Yeni Ford Capri, iki farklı motor seçeneği sunuyor. Tek motorlu versiyonu 282 beygir gücüne sahipken, çift motorlu versiyonu 335 beygir gücü üretiyor. Tek motorlu versiyon, 77 kWh bataryasıyla 570 km menzil sunarken, 0'dan 100 km/sa hıza 6,4 saniyede ulaşıyor. Çift motorlu versiyon ise 79 kWh batarya ile 529 km menzil sağlıyor ve 0'dan 100 km/sa hıza 5,3 saniyede ulaşıyor.

İlk İpucu Görselleri

Ford, Capri'nin far ve stop lambalarının tasarımını gösteren bazı ipucu görsellerini paylaştı. Bu görseller, aracın modern ve şık bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor. Capri, hem performansı hem de estetiğiyle elektrikli araç tutkunlarını etkilemeye hazır.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

Ford Capri, 10 Temmuz'da resmi olarak tanıtılacak ve yaklaşık 42 bin euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Elektrikli araç pazarında yeni bir soluk getirecek olan bu model, performans ve tasarımıyla göz dolduruyor.

Elektrikli Ford Capri, yenilikçi özellikleri ve çarpıcı tasarımıyla piyasaya güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu heyecan verici modeli daha yakından görmek için 10 Temmuz'u bekleyin ve Ford'un yeni elektrikli SUV'si Capri ile tanışın!