Van düğünlerinin vazgeçilmezi altının fiyatı gün geçtikçe artıyor. Altın piyasasındaki yükseliş kuyumcuların satışlarını olumsuz etkiledi.

Kuyumcular özellikle bilezik, küpe, kolye, kemer gibi ziynet eşyalarının satış oranında düşüş olduğunu belirtti.

Yine de elindeki paranın yüksek enflasyon karşısında değerini yitirmesini istemediği için yatırımlık altın alanların sayısı bir hayli fazla.

Kuyumcu Sinan Çağlar; “Parasını altına yatırmak isteyenler gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, reşat ve ata gibi kolay saklanabilecek altın çeşitlerinden satın alıyor. Artık ziynet eşyası satamıyoruz, alan da yalnızca burma bilezik ya ajda bilezik gibi değer kaybetmeyecek ürünleri tercih ediyor” dedi.

Kuyumcu esnafı Çağlar, altın piyasasında ki hareketlenmenin Van’da düğün sezonunun başlamasıyla beraber artacağını söyledi.