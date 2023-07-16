A Milli Kadın Voleybol Takımımız FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD ile karşılaştı.

Ebrar Karakurt'un servis sayısıyla Türkiye ilk seti 25-21 kazandı.

2. sete de iyi başlayan milli takım karşısında iyi organize olamayan ev sahibi ekip Ebrar Karakurt'un etkili oyunu sonrası skor 7-11 ve 10-16'da oyunu molalarla böldü.

Karşılıklı sayılarla başlayan 3. sette bireysel hatalar öne çıktı.

Türkiye, Vargas ile etkili hücum ettiği ve bloklarla iyi savunma yaptığı seti skor 22-24'te maç servisine kadar taşıdı.

ABD ise son bölümde iyi manşetler alarak oyunu çevirdi ve seti 26-24 kazanan taraf oldu.

ABD, 4. sete file önünde O'Neal ile etkili başlarken skor 8-6 iken aldığımız molanın ardından 9-11 ve 14-18 öne geçtiğimiz sayıların ardından mola haklarını kullandı.

Zehra Güneş'in bloklarıyla rakibinin hücumlarını sayıyla sonuçlandıran Türkiye karşılıklı üst üste maç sayılarının atıldığı seti 27-25 kazanarak ABD'yi 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Finalde rakibimiz Çin olacak

Türkiye ile Çin arasında yapılacak şampiyonluk maçı, 17 Temmuz Pazartesi günü 01.30'da başlayacak.

Milletler Ligi'nin üçüncüsünü belirleyecek karşılaşma ise bugün ABD ile Polonya arasında yapılacak.

Bakan Bak’tan Milletler Ligi’nde finale yükselen “Filetin Sultanlarına” tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

Bakan Bak, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde ev sahibi ABD’yi 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Twitter hesabından yayımladığı paylaşımla tebrik etti. Bak paylaşımında, “ Harikasının Filenin Sultanları. ABD’yi mağlup ederek finale yüklesen milli takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.iha