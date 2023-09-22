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2024 Paris Olimpiyat Oyunları Eleleri B Grubu karşılaşmasında Filenin Sultanları, beşinci maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.

Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan taraf olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız rakibini set vermeden mağlup etti. Elemelerde gruplarında “ilk 2” sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları’na kota kazanacak. Filenin Sultanları yarın Japonya ile karşılaşacak.

Set vermeden kazandık

Türkiye - Brezilya: 3-0

1. set: 25-21

2. set: 29-27

3. set: 19-25

Vargas damgası

A Milli Kadın Volebol Takımı'nın Brezilya'yı 3-0 yendiği maça yine Melissa Vargas damga vurdu. Milli sporcu 19 sayı, 2 blok, 17 hücumla oynadı.

Filenin Sultanları'nın maç programı şöyle:

Eleme gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları’na kota kazanacak.

16 Eylül Cumartesi

Türkiye 3-0 Porto Riko

17 Eylül Pazar

Türkiye 3-0 Bulgaristan

19 Eylül Salı

Türkiye 3-1 Peru

20 Eylül Çarşamba

Türkiye 3-1 Arjantin

22 Eylül Cuma

10.00 Türkiye 3–0 Brezilya

23 Eylül Cumartesi

13.30 Türkiye – Japonya

24 Eylül Pazar

10.00 Türkiye – Belçika