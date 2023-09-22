2024 Paris Olimpiyat Oyunları Eleleri B Grubu karşılaşmasında Filenin Sultanları, beşinci maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.
Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan taraf olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız rakibini set vermeden mağlup etti. Elemelerde gruplarında “ilk 2” sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları’na kota kazanacak. Filenin Sultanları yarın Japonya ile karşılaşacak.
Set vermeden kazandık
Türkiye - Brezilya: 3-0
1. set: 25-21
2. set: 29-27
3. set: 19-25
Vargas damgası
A Milli Kadın Volebol Takımı'nın Brezilya'yı 3-0 yendiği maça yine Melissa Vargas damga vurdu. Milli sporcu 19 sayı, 2 blok, 17 hücumla oynadı.
Filenin Sultanları'nın maç programı şöyle:
Eleme gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları’na kota kazanacak.
16 Eylül Cumartesi
Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül Pazar
Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül Salı
Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül Çarşamba
Türkiye 3-1 Arjantin
22 Eylül Cuma
10.00 Türkiye 3–0 Brezilya
23 Eylül Cumartesi
13.30 Türkiye – Japonya
24 Eylül Pazar
10.00 Türkiye – Belçika