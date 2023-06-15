Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu 31 Aralık Cuma akşamı O Ses Türkiye Yılbaşı özel programıyla ekrana geliyor. Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Feyyaz Şerifoğlu 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasında canlandırdığı performansla tanınmıştı.

Feyyaz Şerifoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. İşte Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının cevabı ve Feyyaz Şerifoğlu

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Feyyaz Şerifoğlu, 1991'de Rize'de doğmuştur. O Ses Türkiye yarışmasında katılan "Gidene" şarkısıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Kırmızı Oda dizinde canlandırdığı Can karakteri ile hayran kitlesini artıran Şerifoğlu, Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği mezunudur.

Ajda Pekkan'ın sesi ile dikkatini çekti. Uzun süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan Feyyaz'ın "Gidene" adlı ilk single'ına çektiği klip, YouTube'da 1 milyon izlenme sayısına ulaştı.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU DİZİLERİ

Televizyon

Yıl Adı Rol Notlar Kanal

2013 O Ses Türkiye Kendisi Yarışmacı Star TV

2020-2021 Kırmızı Oda Can Konuk oyuncu TV8

2021- Camdaki Kız Sedat Koroğlu Başrol oyuncusu Kanal D