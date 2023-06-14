ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklenen karar geldi.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda politika faizini 5- 5,25 bandında sabit tuttu.

Böylelikle 15 ayın ardından Fed, ilk kez faizleri sabit tutma kararı almış oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülüyor.

2022'nin mart ayından beri artırıyordu

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'de 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı. Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 baz puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti.

Son 16 yılın en yüksek seviyesi

Fed, mart ve mayıs toplantılarında da faiz oranını yine 25'er baz puan yükselterek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına çıkarmıştı.

Son bir yılda 10 kez faiz artırdı

Mayıs toplantısında, geçen yılın mart ayından bu yana 10'uncu faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplamda 500 baz puan yükseltti.

ABD'de enflasyon mayısta yüzde 4'e geriledi

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak mayısta yüzde 4'e geriledi. AA & Ensonhaber