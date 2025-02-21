Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde yapıldı.
Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Lazio, Athletico Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers ile play-off turunda rakiplerini eleyen Viktoria Pilsen, Ajax, Real Sociedad, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, AZ Alkmaar, FCSB ve Roma kura çekiminde yer aldı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ RANGERS
Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe, İskoç temsilcisi Rangers ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Roma - Athletico Bilbao eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Eşleşmelerde ilk maçlar 6 Mart, rövanşlar ise 13 Mart’ta yapılacak.
FİNAL İSPANYA'DA
UEFA Avrupa Ligi'nde final ise 21 Mayıs’ta İspanya'da bulunan San Mames Stadyumu'nda oynanacak.
EŞLEŞMELER
SON 16
Fenerbahçe - Rangers
Bodo Glimt - Olympiakos
Frankfurt - Ajax
FCSB - Lyon
AZ Alkmaar - Tottenham
Real Sociedad - Manchester United
Viktoria Plzen - Lazio
Roma - Athletic Bilbao
ÇEYREK FİNAL
Fenerbahçe/Rangers - Athletic Bilbao/Roma
Viktoria Plzen/Lazio - Bodo Glimt/Olympiakos
Ajax/Frankfurt - AZ Alkmaar/Tottenham
FCSB/Lyon - Real Sociedad/Manchester United
YARI FİNAL
Fenerbahçe/Rangers/Athletic Bilbao/Roma - FCSB/Lyon/Real Sociedad/Manchester United
Viktoria Plzen/Lazio/Bodo Glimt/Olympiakos - Ajax/Frankfurt/AZ Alkmaar/Tottenha