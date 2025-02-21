Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde yapıldı.

Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Lazio, Athletico Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers ile play-off turunda rakiplerini eleyen Viktoria Pilsen, Ajax, Real Sociedad, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, AZ Alkmaar, FCSB ve Roma kura çekiminde yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ RANGERS

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe, İskoç temsilcisi Rangers ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Roma - Athletico Bilbao eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Eşleşmelerde ilk maçlar 6 Mart, rövanşlar ise 13 Mart’ta yapılacak.

FİNAL İSPANYA'DA

UEFA Avrupa Ligi'nde final ise 21 Mayıs’ta İspanya'da bulunan San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

EŞLEŞMELER

SON 16

Fenerbahçe - Rangers

Bodo Glimt - Olympiakos

Frankfurt - Ajax

FCSB - Lyon

AZ Alkmaar - Tottenham

Real Sociedad - Manchester United

Viktoria Plzen - Lazio

Roma - Athletic Bilbao

ÇEYREK FİNAL

Fenerbahçe/Rangers - Athletic Bilbao/Roma

Viktoria Plzen/Lazio - Bodo Glimt/Olympiakos

Ajax/Frankfurt - AZ Alkmaar/Tottenham

FCSB/Lyon - Real Sociedad/Manchester United

YARI FİNAL

Fenerbahçe/Rangers/Athletic Bilbao/Roma - FCSB/Lyon/Real Sociedad/Manchester United

Viktoria Plzen/Lazio/Bodo Glimt/Olympiakos - Ajax/Frankfurt/AZ Alkmaar/Tottenha