Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, çeyrek finalin önemli eşleşmesi olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı şöyle:
1 Nisan Salı
20.30 Konyaspor - İskenderunspor
2 Nisan Çarşamba
17.45 Trabzonspor - Bodrum FK
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray
3 Nisan Perşembe
20.30 Beşiktaş - Göztepe
Kaynak: İHA