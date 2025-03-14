Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, çeyrek finalin önemli eşleşmesi olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı şöyle:

1 Nisan Salı

20.30 Konyaspor - İskenderunspor

2 Nisan Çarşamba

17.45 Trabzonspor - Bodrum FK

20.45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş - Göztepe