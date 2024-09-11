Kahramanmaraş'ta cuma günü Mesut Kazancı, aracıyla Küçük Sanayi Sitesi'ne gitti ve aşırı susadığını belirterek, su içebileceği bir yer olup olmadığını sordu.

Metal fabrikasında çalışan bir kişi, Kazancı'ya bir bardak su verdi.

Su içtikten sonra, Kazancı bir şişe su daha istedi.

BİR BARDAK DAHA SU İSTEDİ

Su veren kişi, Kazancı'nın talebine olumsuz yanıt verdi ve tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek, 6 kişinin Kazancı'yı sopalarla dövmesine dönüştü.

Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

ÖLDÜRÜLDÜ

Sopalarla dövülen Kazancı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından genç vatandaş hastanede hayatını kaybetti.