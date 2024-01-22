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Meslek lisesinde aldıkları teorik eğitimi atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler, hem mesleki tecrübe kazanıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

Karabük'te mesleki ve teknik liseler, yaptıkları üretimlerle 2023'te yıl 1 milyon 250 bin lira ciro elde etti.

Yaptıkları satışlarla 2022'de 1 milyon lira ciro elde eden kentteki meslek liselerinin 2023'teki faaliyetleri, geçen yılki cirolarına göre yüzde 25 artış gösterdi.

Fabrika gibi çalışan meslek liseleri

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, elektrik ve elektronik ile motorlu araçlar teknolojileri alanı öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri de günde 2 bin roll ekmek üretimi gerçekleştiriyor.

Öğrenciler harçlıklarını çıkartıyor

Okulda aldıkları teorik eğitimi atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler, hem mesleki tecrübe kazanıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

Pinpon masası da üretiyorlar, basketbol potası da

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, meslek liselerinin fabrika gibi çalıştığını ifade ederek şöyle konuştu:

Pinpon masası üretiminden basketbol potası, sıra, masa üretimine kadar birçok farklı alanda çalışmalar devam ediyor. Bir lisemizde de ekmek üretimi var. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizden deneyim ve tecrübe kazanmaktadır. Çocuklarımız hem mesleki hem de hayata hazırlanma yönünden beceri kazanıyor.