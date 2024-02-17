Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresi bulunması şartı ile emekli oldu.

2023 yılında EYT'den 2 milyon 250 bin kişi emekli edildi.

Şimdi kamuoyunu EYT'lilerin bayram ikramiyesini alıp almayacağı ve ikramiyelerin ne zaman alınacağı soruları meşgul ediyor.

Bayram ikramiyesi uygulaması 2018'de başladı

Emeklilere bayram ikramiyesi uygulaması ilk olarak 2018 yılında 1.000 lira olarak başladı. Bayram ikramiyesi uygulaması ilk başladığında o dönemki asgari ücrete oranı yüzde 62'idi.

Uzunca süre 1.100 olarak uygulanan bu ikramiye geçtiğimiz yıl 1.100 liradan yüzde 82 artışla 2 bin lira yapıldı.

Her yıl özellikle enflasyon ve asgari ücret artışlarıyla emeklinin de gözü kulağı bu sene de 2 kere verilecek ikramiye yapılacak zam oranına çevrilmişti.

Bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu

Bu zam oranı memur ve emeklilere yapılan maşa zam oranının üzerinde, yüzde 50 oldu ve ikramiye miktarı 3 bin lira olarak açıklandı.

Bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere iki kez ödenecek ve emekliler 2024'te toplam 6 bin lira ikramiye alacaklar.

Bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri:

İkramiye Ramazan ve Kurban bayramlarını içeriyor.

Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan'da kutlanacak.

Kurban Bayramı 16-19 Haziran'da kutlanacak.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise genellikle bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

Dolayısıyla emeklilerin maaş alma tarihleri 1-9 Nisan ve 10-15 Haziran haftasında ödenecek.

EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?

EYT'liler, zaman zaman diğer emeklilerin haklarından yararlanıp yararlanamayacakları konusunda tereddüt yaşıyor. EYT'liler de diğer emeklilerin hüm haklarından yararalanabilecek. Hal böyle olunca bayram ikramiyesi ve ikramiyeler, EYT'liler için de geçerli olacak.

Martın sonuna kadar dilekçesini veren ikramiyeyi alabilecek

Ancak EYT'den yeni emekli olacakların Ramazan Bayramı'nda verilen bayram ikramiyeyi alabilmesi için o tarihe kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) emeklilik dilekçesini vermesi gerekiyor.

Emeklilerin maaş alma tarihlerinin 1-9 Nisan olduğu düşünüldüğünde yeni emekli olacak EYT'linin emeklilik dilekçesini 31 Mart 2024 tarihine kadar vermesi şartı var.

Emeklilik dilekçesini 1 Nisan'dan sonra verenler ise Ramazan Bayramı'ndaki ikramiyeden yararlanamayacak.